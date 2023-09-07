Василий Голубев пообещал восстановить все пострадавшее при падении беспилотника

Все разрушенное губернатор Василий Голубев пообещал восстановить. Фото: Дмитрий Кутепов

Власти Ростовской области окажут все положенные по закону выплаты и меры поддержки тем, чье имущество пострадало из-за падения украинского беспилотника в Ростове на улице Пушкинской. Это губернатор Василий Голубев пообещал ростовчанину во время прямой линии.

— Людей мы не бросим совершенно точно. Все разрушенное мы восстановим.

В пятницу вечером губернатор проведет оперативное совещание, на котором будут приняты конкретные шаги по решению проблемы. Потом, до конца дня, об этом сообщат гражданам.

Напомним, что в 7 сентября в четвертом часу утра в Ростове на улице Пушкинской упал беспилотный летательный аппарат . Пострадал один человек, а также три здания, в которых выбило окна и двери.

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