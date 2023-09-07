Ростовчане до конца дня смогут вернуться в дома, пострадавшие от падения беспилотника

В Ростове завершают устранять последствия падения беспилотника. Фото: Дмитрий Кутепов

В четверг, 7 сентября, в Ростове заканчивают устранять последствия падения беспилотника в центре города. В администрации донской столицы сообщили, что уже сегодня все жители смогут вернуться в свои квартиры.

- Для определения ущерба работают шесть оперативных групп для обследования жилых помещений, - добавили в мэрии города. - По итогам их работы на основании заявлений пострадавших будет принято решение о выплате компенсаций.

Также для жителей организовано горячее питание и выдача сухого пайка.

Для определения ущерба работают шесть оперативных групп для обследования жилых помещений Фото: Дмитрий Кутепов

Известно, что спасатели сняли со зданий нависавшие аварийные конструкции. Проводятся работы на поврежденных трех жилых зданиях.

- С улицы вывезены десять пострадавших автомобилей. Восстановлено электропитание 20 домов, - подсчитали в городской администрации.

Напомним, около 03:00 7 сентября в центре Ростова средствами ПВО было сбито два БПЛА. По словам главы региона, один упал за городом в западной части Ростова, второй - в районе улицы Пушкинской.

- В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался, - добавил Василий Голубев.

Следственные действия продолжаются. Фото: Дмитрий Кутепов

В настоящее время, продолжаются следственные действия.

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