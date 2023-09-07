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НовостиОбщество7 сентября 2023 16:15

Василий Голубев рассказал о «коммунальной амнистии» в Ростовской области

В Шахтах должникам спишут пени за воду
Анна ШИЛЯЕВА
Губернатор Василий Голубев ответил на вопросы дончан во время прямой линии. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Губернатор Василий Голубев ответил на вопросы дончан во время прямой линии. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время «прямой линии» рассказал о так называемом «коммунальном эксперименте» в городе Шахты. Он заключается в том, что горожане, задолжавшие за воду, имеют возможность не платить пени, если погасят долг до первого октября этого года.

По словам губернатора, этой возможностью воспользовались уже 23 тысячи человек. Общая сумма пени составила больше 19 миллионов рублей. Такая же программа сейчас действует и в Ростове.

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