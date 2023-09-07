Кадровый вопрос в Ростовской области будут решать с помощью вузов

Кадры будут готовить ЮФУ и ДГТУ.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Для решения кадрового вопроса в Ростовской области достигнута договоренность с двумя вузами — они займутся подготовкой кадров для нового предприятия. Об этом во время прямой линии рассказал губернатор Василий Голубев.
В частности, речь идет о новом предприятии в городе Шахты, которое займется выпуском штапельного волокна. Кадры для него будут готовить ЮФУ и ДГТУ.
При этом губернатор отметил, что в области существует проблема с кадрами на предприятиях. Из-за этого многие работодатели повышают зарплату сотрудникам.
В ближайшие годы понадобятся сотрудники на новые заводы — тракторный, дорожной техники, трансмиссии, сельскохозяйственный, коммунальной техники и завода по производству искусственного покрытия. При этом и крупные предприятия расширят производство, где будут нужны новые сотрудники.
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