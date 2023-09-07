Василий Голубев рассказал строительстве новых дорожных объектов в Ростове

По строительству дороги дороги по Театральному спуску уже готова проектно-сметная документация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы в Ростове стало меньше пробок, в городе построят ряд новых дорог и реконструируют существующие. О том, какие именно дороги это коснется, рассказал во время прямой линии губернатор Василий Голубев, отвечая на вопрос о пробках в микрорайоны «Суворовский» и «Левенцовка».

Самый масштабный дорожный проект в Ростове, который уже реализуется, — возведение Западной хорды. Она должна будет разгрузить улицу Малиновского, улучшив транспортную доступность, в том числе, Левенцовки.

— Менее масштабный проект, но не менее важный, — мост через Ростовское море и расширение дороги на улице Вавилова, а также строительство развязки.

Эти работы должны быть завершены в 2025 года. Это позволит улучшит доступность ЖУ «Суворовский». Сейчас власти рассматривают вариант по организации дорожного движения, когда по существующей дамбе машины будет ехать в одном направлении, а по новому мосту — в другом.

— Если говорить о некоторых направлениях в центре, то сегодня разработана проектно-сметная документация по первому этапу строительства дороги в районе Театрального спуска, которая должна развести движение и продлить набережную.

В городе появится альтернативная дорога Левобережной улицы, мост на Зеленый остров, дублер Змиевского разъезда. Улицу Орбитальную реконструируют.

— Мы планируем увеличить объем работ по реконструкции небольших дорог.

Власти планируют модернизировать транспортную сеть к новому микрорайону «Новый Ростов», который возводиться на территории старого аэропорта. В том числе и потому, что там появится областной центральный вокзал. Но к этому вопросу приступят не раньше 2025 года.

Напомним, что до 2026 года в Ростовской области планируют построить почти тысячу дорог общей протяженностью 2200 километров.

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