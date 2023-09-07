На привокзальной площади Ростова появится центральный пересадочный узел

В Ростове планируют создать центральный пересадочный узел Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на привокзальной площади появится центральный пересадочный узел. Об этом рассказал губернатор Ростовской области в ходе «Прямой линии» 7 сентября.

Ростовчанка спросила у губернатора, когда жители смогут посетить обновленный Центральный автовокзал города.

По словам губернатора, на территории сейчас идут работы. Там планируют обустроить создание центрального пересадочного узла.

- Параллельно мы работаем над созданием Центрального областного автовокзала на месте аэровокзала старого аэропорта. На Главном автовокзале сейчас идет реконструкция территории, работа по созданию внутреннего комфорта. Сообщалось, что там приводят в порядок вентиляцию. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим обновленный автовокзал Ростова, – рассказал Василий Голубев.

Главная задача – это создать комплекс, который должен соединить транспортную систему Большого Ростова, а также создаст комфортную систему для перевозок.

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