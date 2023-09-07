Приставы в Ростове наложили арест на имущество АО «Металлэнергоресурс»

В Ростове-на-Дону судебные приставы наложили арест на имущество энергокомпании Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове приставы наложили арест на имущество компании «Металлэнергоресурс». Об этом сообщил глава администрации города на своей странице в социальной сети.

- Имущество АО «Металлэнергоресурс» в дальнейшим будет изъято и выставлено на торги, - отметил Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер также сообщил, что администрация ведет работу с крупными ресурсосберегающими предприятиями. Они смогут выкупить не только изъятое имущество, но и привести в надлежащий вид сетевое хозяйство и в дальнейшем обеспечивать подачу электричества без аварийных ситуаций.

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