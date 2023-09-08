В Ростовской области под колесами иномарки едва не погибла 12-летняя девочка

В Новочеркасске водитель иномарки сбил 12-летнюю школьницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Новочеркасске под колесами иномарки чуть не погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 7 сентября около 14 часов.

По предварительной информации, 50-летний водитель «Шкоды октавии» двигался по улице Самарской со стороны проспекта Баклановского. В этот момент на проезжую часть вышла девочка. Она шла по ходу движения автомобиля. В какой-то момент водитель не справился с управлением и сбил школьницу.

- В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе.

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