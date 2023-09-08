В Ростове на выходных похолодает до +17 градусов

Ростовчан на выходных ждет облачная и прохладная погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на выходных придет похолодание до +17 градусов. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В субботу, 9 сентября, в городе весь день будет переменная облачность. Днём столбики термометров покажут + 17 градусов. К вечеру в городе станет ещё прохладнее до +10 градусов. Порывы достигнут 10-11 метров в секунду.

В воскресенье,10 сентября, в городе целый день будет солнечно. В этот день в Ростове будет теплее до +19 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +14 градусов. Скорость ветра достигнет семи метров в секунду.

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