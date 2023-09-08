24 СНТ, хутор и поселок временно останутся без воды в Ростове-на-Дону

Коммунальные ограничения затронут 26 территорий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону 24 садовых товарищества, хутор и поселок временно останутся без воды. Подачу ресурса прекратят с 22 часов 11 сентября до 6 часов утра 13 сентября, предупреждает компания АО «Ростовводоканал».

Отключения затронут: СНТ «Мичуринец», «Колос», «Росинка», «Дружба», «Красный Аксай», «Инициативный», «Труд», «Виноградарь», «Ростсельмашевец», «Гамма-Труд», «Жемчужина», «Урожай», «Салют», «Луч», «Вираж», «Импульс», «Восход», «Геолог», «Звезда», «Братство», «Факел», «Маяк», «Изумруд», хутор Ленинаван и поселок Водопадный.

Причина коммунальных ограничений - переподключение участка водовода, который вновь построили при возведении моста через Ростовское море.

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