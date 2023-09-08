В Ростовской области поймали мужчину с незаконным уловом на 400 тысяч рублей

Мужчина успел добыть пиленгаса, леща, карася и рыбца. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области

В Ростовской области поймали мужчину с незаконным уловом рыбы на 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по донскому региону.

- Нарушитель не имел разрешительных документов. Его задержали на береговой полосе в районе хутора Веселого, в Неклиновском районе. После обыска изъяли машину, а также партию биоресурсов: пиленгаса, леща, карася и рыбца, - рассказали в ведомстве.

Известно, что теперь рыбаку грозит административное наказание по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах»). За нарушение закона могут утвердить штраф до одного размера стоимости конфискованного улова.

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