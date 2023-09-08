Сити-менеджер Ростова проголосовал за кандидатов в депутаты Заксобрания Дона

Отдать свой голос за кандидатов в депутаты можно 8, 9 и 10 сентября. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

Утром 8 сентября глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко проголосовал за кандидатов в депутаты областного парламента.

- Свой рабочий день начал на избирательном участке, где проголосовал за кандидатов VII созыва Законодательного собрания Ростовской области, - сообщил в Telegram Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер подчеркнул, что голосование - важное событие для города.

- От того, какой выбор сделает каждый из нас, зависит то, как и чем будет жить донская столица в ближайшей перспективе, - пояснил Алексей Логвиненко.

Напомним, парламент избирают на пять лет. Отдать свой голос за кандидатов в депутаты можно в течение трех дней, 8, 9 и 10 сентября. Люди, у которых нет возможности прийти на избирательные участки, смогут проголосовать из дома, для этого необходимо оставить заявку.

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