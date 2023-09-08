На Островского в Ростове-на-Дону введут одностороннее движение

Схема движения транспорта изменится из-за ремонта водопроводной линии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 18 сентября 2023 года в Ростове-на-Дону собираются ограничить проезд по участку переулка Островского. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

- С 18 сентября до 15 декабря ограничат проезд по Островского с западной стороны от Большой Садовой до Пушкинской. Будет организовано одностороннее движение в северном направлении, - предупреждают водителей.

Схема движения транспорта изменится из-за ремонта водопроводной линии.

Добавим, с 18 сентября до 15 декабря в Ростове-на-Дону также должны ограничить проезд по крайней правой полосе Гвардейской площади от Гвардейской, 3 до съезда на Сиверса и далее по крайней правой полосе Сиверса до Депутатской.

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