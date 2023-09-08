В Ростовской области открыли 2,5 тысячи избирательных участков

Проголосовать за кандидатов в депутаты можно до 10 сентября включительно Фото: Олег УКЛАДОВ

С 8 часов утра 8 сентября в Ростовской области начали работу более 2,5 тысяч избирательных участков. В открытых пунктах до 10 сентября можно будет проголосовать за кандидатов в депутаты разных уровней, сообщают власти.

Известно, что всего по региону будут избираться 146 человек. Это депутаты городских дум и седьмого созыва донского парламента. Уточним, в Заксобрание Дона должны пройти 60 кандидатов.

- Голосование пройдет с 8 по 10 сентября, с 8 утра до 20 часов вечера. За ходом выборов будут следить более 23 тысяч наблюдателей. Проголосовать смогут более 3 млн избирателей, из них более 70 тысяч посетят выборы впервые, - рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Добавим, голосование должны вести по двум бюллетеням - по единому избирательному округу и по кандидатуре депутата-одномандатника.

Сейчас уже работает ситуационный центр. В нем координируют общественных наблюдателей. Сформировали также контрольные мобильные группы, которые должны следить за ситуацией на местах.

Кроме того, о возможных нарушениях люди смогут сообщать по телефону горячей линии по наблюдению за выборами. Она будет работать круглосуточно до окончания подсчета голосов.

АЛЛО!

Горячая линия по наблюдению за выборами в Ростовской области: 8 (863) 269-89-43. Мобильный телефон: 8 (928) 155-50-49. Электронная почта: aoprost@donland.ru.

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