В Ростовской области задержали онлайн-аферистов риелторов

Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростовской области задержали троих мужчин, подозреваемых в онлайн-мошенничестве при продаже квартир. Об этом сообщили в донской полиции.

По данным правоохранителей, все трое подозреваемых родом из города Гуково, им от 24 до 32 лет.

В полиции отметили, что все пятеро пострадавших были обмануты по одной и той же схеме. Мужчины разместили объявления на одном из сайтов о продаже квартир. Как оказалось, их вообще не было. Когда им звонили возможные покупатели, те им объясняли, что вначале надо перевести им предоплату, чтобы «забронировать» квартиру. После получения денег аферисты переставали выходить на связь. Чтобы их не могли найти, они часто меняли сим-карты.

Мошенники, считают полицейские, обманули пятерых ростовчан более чем на 25 тысяч рублей. При этом сейчас правоохранители разыскивают и других пострадавших от их действий.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По данной статье им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Ростовской области задержали мужчину, причастного к нападению на участника специальной военной операции в городе Батайске. Тогда в пострадавшего попало несколько пуль от травматического пистолета. Задержанному предъявили обвинение в покушении на убийство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За убийство сожителя в Ростовской области будут судить женщину

Жительница Верхнедонского района ножом ударила сожителя в сердце (подробности)