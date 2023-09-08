За убийство сожителя в Ростовской области будут судить женщину

Женщине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области перед судом предстанет 42-летняя жительница Верхнедонского района, обвиняемая в убийстве сожителя. Об этом сообщили в донском следкоме.

В ведомстве отметили, что убийство произошло 1 октября прошлого года. По их версии, женщина поссорилась со своим 32-летним сожителем. В итоге она его ударила в грудь ножом. Лезвие повредило сердце, от чего мужчина сразу же скончался.

Сейчас обвиняемая находится под стражей. По части 1 статьи 105 УК России ей грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Цимлянском районе правоохранители задержали подозреваемого в убийстве инспектора местного заказника. Мужчину начали искать, когда тот не вышел на работу. Его тело потом нашли в машине в реке. Следователи считают, что это сделал его знакомый в доме потерпевшего. Там они поругались и ссора переросла в драку, а потом — в удушение.

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