В Ростове полицейский открыл стрельбу в ночном клубе

Экс-сготрудника полиции проверяют за дебош в ночном клубе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице, в одном из баров в центре города, очередная вечеринка оказалась по – настоящему громкой и горячей. Хедлайнером дискотеки стал лейтенант полиции из Батайска. Правда, после веселья на 27-летнего батайчанина обрушилась суровая реальность. Вначале ему пришлось краснеть на ковре в кабинете начальника, а затем – искать новую работу.

ОПАСНЫЕ ТАНЦЫ

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, инцидент произошел во второй половине августа.

Иван (имя изменено – прим. ред.) приехал в ростовский бар, чтобы отдохнуть от рабочих будней участкового. Тем более, был повод – со дня службы вот-вот должен был исполниться год.

По версии следствия, с собой полицейский зачем-то захватил травматический пистолет, оформленный на другого человека. Не исключено, что во время танцев участковому кто-то наступил на ногу или толкнул. Но, так или иначе, правоохранитель пустил оружие в ход, выстрелив из него. К счастью, пуля никого не задела. Вечеринка продолжилась. А через пару дней о случившемся узнало начальство. Участкового уволили за проступок, порочащий честь и достоинство мундира.

ЛИШИЛСЯ РАБОТЫ, А ПОТОМ ПОПАЛ ПОД СЛЕДСТВИЕ

- Известно, что в момент совершения правонарушения сотрудник полиции был пьян, - сообщил «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона.

Но на этом неприятности уже бывшего сотрудника полиции не закончились. Сейчас об инциденте в баре узнал и следственный комитет. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Если в суде признают вину экс-участкового, он может сесть в тюрьму на срок до семи лет.

Напомним, ране «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что в одном из райотделов, начальник угрозыска столкнулся с большими неприятностями. Подполковник полиции переслал знакомому из закрытой базы полиции данные паспорта жителя Ростовской области. После этого в отношении полицейского началась проверка.

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