В Ростовской области продлили арест подозреваемым по делу об аксайских рынках

Слушания ведутся в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области подозреваемых по делу об аксайских рынках оставили под арестом до середины декабря 2023 года. Об этом сегодня, 8 сентября, информирует объединенная пресс-служба судов региона.

- По требованию гособвинителя 12-ти подозреваемым продлили сроки содержания под стражей на 3 месяца, то есть до 15 декабря 2023 года. На этот же срок под домашним арестом останутся еще три человека, - говорится в сообщении.

Следующее заседание по делу назначили на 13 сентября 2023 года. Слушания ведутся в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону.

Напомним, весной 2021 года силовики провели массовые обыски на четырех аксайских рынках. Позже был задержан экс-глава Аксайского района. По версии следствия, он входил в преступную группу, зарабатывавшую на незаконном предпринимательстве.

Подозреваемых обвинили в том, что они захватили муниципальные земли и создали на них рынки. Организатором преступного сообщества считают одного из крупных предпринимателей области. Он и еще несколько фигурантов также были задержаны.

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