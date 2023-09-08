В Ростовской области спасли детей, уплывших на матрасе к дрейфующей лодке

Ребят спасли во время рейда на реке Маныч. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

На реке Маныч в Ростовской области спасли детей, за которыми не уследили родители. Об этом сегодня, 8 сентября, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Как пояснили в ведомстве, двое школьников оказались в беде во время отдыха со взрослыми. Дети заметили вдалеке унесенную ветром лодку и решили добраться к ней на надувном матрасе.

Когда близкие отвлеклись, ребята бросились к воде, однако план удалось выполнить лишь наполовину. Вернуться назад с помощью весел не получилось. Более того, само небольшое судно, подгоняемое ветром, начало постепенно уходить еще дальше от суши.

Дети очень испугались и не знали, что делать. В этот момент недалеко от них появилась моторная лодка, тогда юные путешественники начали звать на помощь.

- К счастью, ребят услышали. Это были правоохранители и спасатели, которые проводили рейд в акватории реки Маныч Веселовского водохранилища. Проверяющие забрали ребятишек и вернули на берег, - сообщили в УТ МВД по СКФО.

Взрослым, которые не заметили отсутствия детей, напомнили о правилах безопасности на воде. После этого были составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»).

Добавим, детей спасли специалисты отделения по делам несовершеннолетних Сальского линейного отдела МВД России на транспорте: начальник отделения, старший лейтенант полиции Варужан Бадалян и старший инспектор Вячеслав Кричухин. Рейд проводился совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России по Ростовской области.

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