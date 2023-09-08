Губернатор заявил о задержании предполагаемого напавшего на бойца СВО под Ростовом

Возбуждено уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области задержали главного подозреваемого по делу об избиении ветерана спецоперации. Об этом сообщил губернатор Ростовской области.

— Задержанный подозревается в совершении тяжкого преступления, которое квалифицировано как покушение на убийство, — написал Василий Голубев на официальной странице в социальной сети.

Напомним, о нападении на участника спецоперации стало известно 3 сентября. По данным родных мужчины, он гулял в парке с девушкой. У него произошел конфликт с компанией парней. По словам близких, молодые люди избили пострадавшего, а после начали стрелять в него из травматического оружия.

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