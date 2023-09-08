Участника СВО из Ростова-на-Дону наградили Георгиевским крестом IV степени

Участник СВО из Ростова-на-Дону Александр Макаров. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко
Участник СВО из Ростова-на-Дону Александр Макаров был награжден Георгиевским крестом IV степени. Об этом в Telegram рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
- Воспитанник спортивной школы № 1 Александр Макаров награжден Георгиевским крестом IV степени. С прошлого года ростовчанин участвует в СВО. Государственной награды он удостоен за выполнение боевой задачи, - сообщил Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер добавил, что военный - кандидат в мастера спорта, многократный серебряный и бронзовый призер первенств России по дартсу, бронзовый призер всероссийских соревнований, победитель и призер первенств и чемпионатов ЮФО, а также участник сборной команды Ростовской области.
- Гордимся нашими Героями, - написал Алексей Логвиненко.
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