Участника СВО из Ростова-на-Дону наградили Георгиевским крестом IV степени

Участник СВО из Ростова-на-Дону Александр Макаров. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

Участник СВО из Ростова-на-Дону Александр Макаров был награжден Георгиевским крестом IV степени. Об этом в Telegram рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Воспитанник спортивной школы № 1 Александр Макаров награжден Георгиевским крестом IV степени. С прошлого года ростовчанин участвует в СВО. Государственной награды он удостоен за выполнение боевой задачи, - сообщил Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер добавил, что военный - кандидат в мастера спорта, многократный серебряный и бронзовый призер первенств России по дартсу, бронзовый призер всероссийских соревнований, победитель и призер первенств и чемпионатов ЮФО, а также участник сборной команды Ростовской области.

- Гордимся нашими Героями, - написал Алексей Логвиненко.

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