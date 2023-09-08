Квартиры в новостройках Ростова-на-Дону подорожали на 5 %

Средняя стоимость квадратного метра в августе составила 123,4 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на 5,09 % подорожали квартиры в новостройках. К такому выводу пришли эксперты портала domostroydon.ru после сравнения цен за июль и август 2023 года.

Средняя стоимость квадратного метра в августе по городу составила 123,4 тысячи рублей. Месяцем ранее этот же показатель находился на уровне в 117,4 тысячи рублей.

Самими дорогими оказались помещения в Кировском районе донской столицы. Месячная разница в ценах за квадратный метр там обозначилась в следующих цифрах: 148,1 тысячи рублей за июль и 149,3 тысячи рублей за август.

Квадратный метр в студиях в указанном районе сейчас сейчас оценивают в 153,9 тысячи рублей, в однокомнатных квартирах - 145,5 тысячи рублей, в двухкомнатных - 156,9 тысячи рублей, в трехкомнатных - 144,5 тысячи рублей.

На втором месте по стоимости жилья в новостройках - Ленинский район, на третьем - Пролетарский.

- На рынке первичного жилья в августе наблюдается ощутимое повышение стоимости квадратного метра. По некоторым районам города цена выросла, но не критично. В других же увеличение было достаточно заметно. Например, в Октябрьском районе ценники выросли на 15,09 %, в Пролетарском - на 6,42 %, в Советском - на 8,95 %, - говорится в опубликованном исследовании.

Единственный район, где в августе цены оказались ниже на 0,82 %, - Первомайский. В июле за июле квадратный метр стоил 98,7 тысячи рублей, в августе - 97,9 тысячи рублей.

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