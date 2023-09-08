Таганрогский городской музей отметил 125 лет со дня основания

В Таганроге городской музей отметил юбилей со дня основания. Фото: правительство Ростовской области

В Таганроге городской отметил 125 лет со дня основания. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Мероприятие прошло во дворце Н.Д.Алфераки. Он открылся театрализованным экскурсом в историю «Таганрогского мусейона», а затем состоялась торжественная церемония награждения сотрудников музея-заповедника.

Отметим, что Таганрогский музей занимает особое место среди других учреждений культуры. О нем знают не только в Ростовской области, но и за ее пределами.

- Профессионализм, ответственность, с которой коллектив подходит к решению творческих задач, за последние тридцать лет вывели его в число лидеров среди музейного сообщества, - рассказал первый за губернатора области Игорь Гуськов.

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