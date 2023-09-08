Счастье Мари: собака-инвалид из Мариуполя встретила настоящего друга в Ростовской области

Мари уже привыкла к инвалидной коляске. Фото: официальный телеграм-канал сообщества "Неравнодушные"

- Хочется рассказать о том, что, наверное, не принято считать подвигом. Но мы - считаем, - начали свой рассказ волонтеры из сообщества «Неравнодушные».

Та история, полная боли, а еще – надежды и веры в людей, произошла во время боев в Мариуполе.

ИСТЕКАЛА КРОВЬЮ У ОБОЧИНЫ

В те страшные дни овчарка потеряла хозяев, а в новую семью ее все никак не забирали. Активисты узнали об этом. Понимая, что одной собаке не выжить, решили забрать ее из изувеченного города в Ростов.

Но опоздали всего на день. Накануне их приезда овчарку сбила машина. Раненая, истекающая кровью, она лежала на обочине трассы. Кто-то огородил собаку бутылками. В таком плачевном виде и нашли ростовчане Мари.

Раненую овчарку забрали. Первое время собака жила у одного из волонтеров - Ксении. Женщина кормила изувеченное животное с рук. У Мари не было сил даже дотянуться до миски. А потом были обследования у ростовских и московских ветеринаров. Их вердикт прозвучал неутешительно:

- Ходить она больше не сможет. Из-за травмы, полученной во время ДТП, у собаки навсегда отказали задние лапы.

Найти хозяев, готовых взять ответственность за собаку-инвалида, не удалось. Зато получилось найти в Таганроге приют, в котором согласились присматривать за Мари.

Овчарка всегда с нетерпением ждет в гости таганроженку. Фото: официальный телеграм-канал сообщества "Неравнодушные"

«ХОЧЕТСЯ ОЩУТИТЬ ПОД ЛАПАМИ ТРАВУ»

- Что такое собака-инвалид? Это ограниченный мир. А ведь так хочется ощутить под лапами траву, принюхаться к следу, поиграть с кем-то, - продолжают волонтеры.

Чтобы Мари вновь смогла самостоятельно передвигаться, специально для нее заказали коляску. Это - устройство с колесами, заменяющими задние лапы. Оно крепится к спине, и собака может передвигаться.

Поначалу, признаются волонтеры, было непросто надеть его на Мари. Нужна была сноровка. С непривычки 27-килограммовая овчарка пыталась вырваться из рук.

Когда песика, наконец, приучили к инвалидной коляске, встал другой вопрос – кто сможет постоянно с ним гулять? На призыв о помощи, говорят волонтеры, откликнулась жительница Таганрога.

- Инна уже много месяцев, без напоминаний и наград, просто раз или два в неделю приходит к Мари, выносит ее инвалидную коляску и идет с ней гулять. Тратит самый ценный ресурс - время - на то, чтобы подарить собаке толику счастья. И вот эти тихие прогулки, эта ответственность и доброта - для нас и есть самый настоящий подвиг. За неделей бежит неделя. А Инна уверенно делает этот мир лучше.

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