В Таганроге ремонтируют дорогу к концертному залу «Олимп»

Завершить работы планируют к середине сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге начали ремонтировать участок дороги, ведущей к концертному залу «Олимп». О работах на улице Заводской сообщили в администрации приморского города. Ремонт от подъезда к «Олимпу» начался 7 сентября.

Этот отрезок буквально усеян огромными ямами. Местные жители просили власти Таганрога обратить на него внимание еще весной. И спустя полгода на объекте приступили к карто-ямочному ремонту.

Завершить работы планируют к середине сентября.

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