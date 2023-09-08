В Ростовской области власти попросили штаб ЮВО дать мобилизованным отпуск

Жители Ростове области поинтересовались у властей о датах отпуска для мобилизованных Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Власти Ростовской области попросили штаб ЮВО предоставить мобилизованным отпуск. Об этом стало известно из Telegram-канала губернатора региона Василия Голубева.

Отметим, что 7 сентября глава Ростовской области провел прямую линию с жителями региона, где сообщил, что они могут задавать вопросы в комментариях в его социальных сетях. Одним из волнующих вопросов среди граждан стал отпуск мобилизованных. Василия Голубева попросили помочь в предоставлении отпуска для бойцов.

- Руководством области направлено ходатайство командованию Южного военного округа о предоставлении отпусков уроженцам Ростовской области, призванным в рамках частичной мобилизации в соответствии с графиком, — сообщили власти.

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