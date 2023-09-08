В Ростовской области задержали подозреваемого в нападении на участника СВО

Задержанного подозревают в покушении на убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали подозреваемого в нападении на участника специальной операции. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.

- Мужчина, причастный к конфликту в парке Батайска, задержан и допрошен. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 30, пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений»). Решается вопрос о заключении под стражу, - прокомментировали в СК.

Напомним, нападение произошло 3 сентября 2023 года. Тогда в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный выстрелил в своего оппонента из травматического оружия и сбежал с места происшествия.

- После этого в МВД сразу же завели дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Однако в связи с общественным резонансом материалы изъяли и передали в следственные органы. С деталями происшествия уже ознакомился председатель СК России, - прокомментировали в Следкоме России по Ростовской области.

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