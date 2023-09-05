«Девушка от него не отходит»: ухудшилось состояние участника СВО, в которого выстрелили 12 раз под Ростовом

28-летний участник СВО попал в больницу в тяжелом состоянии. Фото: из архива семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Батайске, установили личность мужчины, выстрелившего в участника СВО из травматического пистолета 12 раз. Обидчика по фото опознал и пострадавший. Сейчас полиция устанавливает местонахождение налетчика.

ПОСТАРАЛСЯ УЙТИ ОТ КОНФЛИКТА, НО НЕ ВЫШЛО

Само ЧП произошло в городском парке недалеко от кафе. 28-летнйи Вячеслав, уцелевший в боях за Попасную, в тот вечер встретился со своей девушкой и другом. В этом же парке бродила компания молодых людей – человек 10-15. Вячеслав предположил, что мужчины услышали их разговор об СВО.

- Они поняли, что я принимал там участие, и им это не понравилось, - говорит Вячеслав.

Он постарался уйти от конфликта, но из этого ничего не вышло. На участника спецоперации накинулись толпой. По словам его мамы, сын предлагал разобраться один на один:

- Но нет, они накинулись толпой. Эта компания – известная в нашем городе. Говорят, они – любители драку затеять с теми, кто им не по нраву.

Но только кулаками дело не обошлось. В какой-то момент один из налетчиков достал травматический пистолет и начал стрелять по Вячеславу. По словам родных, тот выпустил, минимум, 12 пуль, которые изрешетили спину и шею бойца, а одна угодила в висок.

Мужчина получил серьезные ранения. Фото: из архива героя публикации

«Я ДАЖЕ РАЗРЕВЕЛАСЬ»

Мужчину уже прооперировали, вытащив инородные тела.

- Но спустя три дня сыну стало хуже, - делится мать. - К нему приходил следователь, а Слава даже с ним договорить не смог, пришлось в середине разговора делать обезболивающий укол. Сейчас с ним постоянно его девушка.

А еще, говорит женщина, у сына появились под глазами синяки, которых изначально не было.

- Я даже разревелась, решила, что отек мозга начался, но врач меня успокоил. Сказал, что ничего страшного, - продолжает женщина.

По словам мамы, много людей, в том числе – и незнакомые, пытаются поддержать сына:

- Со всех концов страны присылают переводы на лечение. Кто-то – 200 рублей, кто-то – 500. А поддержка сегодня Славе очень нужна .

Отметим, что расследование уголовного дела взял под свой контроль губернатор Ростовской области Василий Голубев. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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