«Вытащили пять пуль»: участник СВО, в которого выстрелили 12 раз под Ростовом, рассказал о нападении

Участник СВО попал в больницу после конфликта в парке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске Ростовской области расследуют дело о нападении на 28-летнего Вячеслава, принимавшего участие в специальной военной операции. По словам мужчины, в тот вечер он гулял с девушкой и другом в парке.

«БИЛИ ТОЛПОЙ, НО НА ЗЕМЛЮ НЕ СМОГЛИ ПОВАЛИТЬ»

- Мы болтали о разном, в том числе, и о специальной военной операции. Неподалеку от нас была большая компания, на вид всем парням лет по 18. Мне кажется, им не понравилось, что я участвовал в спецоперации. Они стали меня оскорблять. Друга и девушку не трогали, - рассказал Вячеслав «Комсомольской правде - Ростов-на-Дону». – Мы отошли в сторону, чтобы не провоцировать конфликт.

Но компания и не собиралась сбавлять оборотов. Они пошли следом за Вячеславом и стали его избивать.

- Били толпой, но на землю не смогли повалить, я был в стойке. А потом один из них начал стрелять по мне из травматического пистолета.

Врачи вытащили из Вячеслава пять резиновых пуль. Фото: из архива героя публикации

«БОЯЛСЯ ЗА ЛЮБИМУЮ»

Вячеслав бросился бежать.

- Действовал по инерции. Но через мгновение вернулся обратно за своей девушкой. Очень боялся за любимую.

В этот момент один из налетчиков вновь открыл огонь из травматического пистолета.

- В меня выстрелили раз 12. Одна пуль отрикошетила и попала мне в висок. Я понимал, что меня убивают. Схватил девушку за руку, и втроем бросились в сторону больницы.

Вначале компания кинулась догонять, но потом отстали.

ГУБЕРНАТОР ВЗЯЛ РАССЛЕДОВАНИЕ НА КОНТРОЛЬ

Вячеслав сразу обратился в полицию, а потом – в больницу.

- Мне сделали операцию. Вытащили пять пуль. Представляете, я ни разу не был ранен в горячих точках, а тут – в своем родном городе – попал в такой переплет.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что полиция разыскивает стрелявшего.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство», - уточнили в ведомстве.

Расследование взял на контроль губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону, - написал он в своем телеграм-канале.

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