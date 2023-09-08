Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 20:02

В Ростовской области в первый день выборов явка составила более 17%

В первый день выборов в заксобрание Ростовской области явка составила более 17%
Лейла МИРИШОВА
В первый день выборов в заксобрание Ростовской области явка составила более 17%

В первый день выборов в заксобрание Ростовской области явка составила более 17%

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области завершился первый день выборов депутатов в региональное Законодательное Собрание седьмого созыва. Согласно данным центральной избирательной комиссии по региону 8 сентября явка жителей составила 17,04%.

Напомним, что 8 сентября с 8 часов утра в Ростовской области начали работать больше 2,5 тысяч избирательных участков. Свой голос в этот день пришли отдать десятки жителей, в том числе и молодое поколение. Отметим, что те, кто не смог попасть в избирательные участки сегодня, могут проголосовать 9 и 10 сентября с 08:00 до 20:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 млн бюллетеней и 484 кандидата: выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области — 2023

Стартовали выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области (подробнее)