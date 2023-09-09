Похолодание до +16, дождь и шквалистый ветер ждут Ростов и область в субботу

Дождь по Ростову и области прогнозируют синоптики в субботу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый выходной день — субботу, 9 сентября, Ростов-на-Дону и Ростовскую область ожидает похолодание и дожди. Об этом говорит прогноз синоптиков донского гидрометцентра.

По составленному специалистами прогнозу, в Ростове облачно, днем пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западного и северного направления 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем +16-18 градусов.

В Ростовской области переменная облачность, днем в большинстве районов ожидается небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-западный и северный 9-14 метров в секунду, днем местами с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13-18 градусов, по югу — до +22.

При этом сохраняется высокая пожароопасность пятого класса в в юго-восточных, местами в северо-западных и центральных районах, а высокая пожароопасность четвертого класса местами в северо-западных и северо-восточных районах.

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