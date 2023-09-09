В Ростовской суд арестовал мужчину, стрелявшего в бойца СВО в Батайске

Под стражей подозреваемый пробудет до 30 октября. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону отправили под арест мужчину, которого подозревают в стрельбе в бойца СВО в Батайске. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда донской столицы.

В ходе предварительного следствия было установлено, что третьего сентября в третьем часу ночи около ресторана подозреваемый, поссорившись с ветераном боевых действий, из хулиганских побуждений выстрелил в мужчину как минимум 14 раз. Пострадавший получил не менее пяти ран в области жизненно-важных органов - он смог добраться до больницы. А подозреваемый — задержан.

- Таким образом, задержанный подозревается в покушении на совершение убийства из хулиганских побуждений, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, - прокомментировали в пресс-службе суда.

Подозреваемый решением суда заключен под стражу до 30 октября включительно.

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