В Ростовской суд арестовал мужчину, стрелявшего в бойца СВО в Батайске

Под стражей подозреваемый пробудет до 30 октября.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Ростове-на-Дону отправили под арест мужчину, которого подозревают в стрельбе в бойца СВО в Батайске. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда донской столицы.
В ходе предварительного следствия было установлено, что третьего сентября в третьем часу ночи около ресторана подозреваемый, поссорившись с ветераном боевых действий, из хулиганских побуждений выстрелил в мужчину как минимум 14 раз. Пострадавший получил не менее пяти ран в области жизненно-важных органов - он смог добраться до больницы. А подозреваемый — задержан.
- Таким образом, задержанный подозревается в покушении на совершение убийства из хулиганских побуждений, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, - прокомментировали в пресс-службе суда.
Подозреваемый решением суда заключен под стражу до 30 октября включительно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по участнику СВО
Задержан житель Батайска, который мог 12 раз стрелять в участника спецоперации (подробнее)