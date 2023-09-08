В Ростовской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по участнику СВО

После происшествия следственные органы возбудили уголовное дело.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Батайске Ростовской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по участнику спецоперации. Об этом сообщили в донском управлении следственного комитета России.
По данным следователей, заявление в полицию поступило 3 сентября. В нем говорилось, что во время конфликта неизвестный открыл стрельбу по оппоненту, а потом скрылся с места происшествия. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений».
— В рамках расследования уголовного дела мужчина, причастный к совершению преступления, задержан и допрошен следователем, — прокомментировали в следственном комитете.
По словам близких, в тот вечер Артем гулял в парке с девушкой. Фото: из архива семьи.
Напомним, пострадавшим в происшествии оказался участник СВО. Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону» его родственники, в тот день Вячеслав гулял в парке с девушкой и братом. Рядом с ним проводила время компания парней.
Как утверждали близкие пострадавшего, в какой-то момент молодые люди начали грубить Вячеславу. Завязался конфликт, который быстро перерос в драку. По словам брата участника СВО, неизвестные сначала избили его родственника, а потом открыли стрельбу.
Как ранее сообщали в полиции, злоумышленник стрелял не менее 12 раз. С ранениями пострадавший попал в больницу. По данным его семьи, одна из пуль задела мозг — Вячеславу пришлось провести операцию.
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