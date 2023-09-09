Дефицит кадров в Ростовской области привел к росту зарплат

В Банке России заявили о росте зарплат в регионе на фоне роста спроса на квалифицированных работников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области из-за роста спроса на квалифицированные кадры растет оплата труда. Об этом в свежем докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ» сообщает пресс-служба Южного Главного управления Банка России.

Как подсчитали аналитики, в первом полугодии текущего года дефицит на рынке труда усилился по всей России и в Ростовской области в частности.

- Сохранялась нехватка квалифицированного персонала в ряде отраслей, на фоне чего происходило увеличение зарплат, - говорится в докладе.

Указывается на проблемы с наймом сотрудников, дефицит персонала из-за роста спроса на квалифицированных сотрудников. Это связывают с расширением производства после ухода из страны зарубежных компаний и увеличения госзаказа.

Также в документе отмечается, что из-за сложностей в поиске готовых специалистов предприятия разрабатывали собственные программы обучения.

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