В Ростовской области живодер отделался условным сроком за жестокое убийство собаки

За жестокое убийство собаки житель Ростовской области был осужден на два с лишним года условного срока. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд в Ростовской области впервые вынес приговор за убийство собаки. Об этом сообщает пресс-служба Каменского районного суда.

ЧП произошло еще осенью 2022 года. Мужчина остался приглядывать за собакой знакомой и пошел выгуливать в лесополосу. По информации суда, осужденный перекинул поводок полуторогодовалого питбуля по кличке Трой через ветку дерева и потянул. Спустя несколько минут животное, которое тщетно пыталось высвободиться, погибло от удушения.

- Подсудимый был осужден по статьям «Жестокое обращение с животными с применением садистских методов» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», поскольку собака была приобретена за 25 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе суда. - Учитывая то, что у мужчины не нашли психических расстройств, он был осужден на 2 года и 1 месяц лишения свободы условно.

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