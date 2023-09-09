Массовые отключения света в Ростове-на-Дону 11-15 сентября 2023: публикуем список домов, где не будет электричества

На десятках улиц и в сотнях домов ожидаются отключения электроэнергии для технических работ. Фото: Антон ФОКИН

Отключения света в Ростове-на-Дону 11-15 сентября ждут десятки улиц и сотни домов. Об этом предупреждает «Донэнерго». Публикуем список и рекомендуем проверить, нет ли вашего дома в списке на плановое отключение электричества во время рабочей недели.

Так, в понедельник по техническим причинам света не будет по улице Петрозаводской, 123-133 и 124-134, в переулке Снеговом, 75-83, улицах Томской, 31-93 и 28-86, Андрея Сладкова, 140-172, Манежной, 60-92 и 67-101, Петрозаводской, 1-25 и 2-22, Рижской, 21-95 и 68-116, Содружества, 2-30 и 5-7, Череповецкой, 47-79 и 48-80, в переулке Аэроклубовском, 15-31, 30, по улицам Портовая, 477-495, Сейнерная, 1-37 и 2-58, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, Судостроительной, 7-29 и 18-48, Циолковского, 75-79, Войкова, 22-48 и 51-105.

С подробным расписанием на остальные дни рабочей пятидневки можете ознакомиться на сайте ресурсоснабжающей организации.

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