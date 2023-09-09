Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 сентября 2023 16:09

К 2026 году в Ростове планируют установить 350 камер видеонаблюдения

В Ростове за два года установят 350 наружных камер и модернизируют 56 светофоров
Татьяна ТИХОНОВА
Интеллектуальную транспортную систему планируют развивать в Ростове в ближайшие два года.

Интеллектуальную транспортную систему планируют развивать в Ростове в ближайшие два года.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 2024 и 2025 годы в Ростове-на-Дону установят 350 камер видеонаблюдения, 116 контролеров светофорного регулировалия, 774 детектора транспортного потока и 389 светодиодных светофорных панели. Все это будет сделано в рамках проекта интеллектуальной транспортной системы, сообщили в пресс-службе администрации города.

4 сентября уже был заключен муниципальный контракт на внедрение интеллектуальных транспортных систем с автоматизацией процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включащих города с населением более 300 тысяч человек.

По контракту модернизируют 56 светофорных объектов, а это включает замену 452 ламповых панелей на светодиодные, оснащение 175 детекторами транспортного потока и 56 контроллерами светофорного регулирования, которые работают исходя из загруженности дороги, установку 79 Г-образных опор для дублирования дорожных знаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ