К 2026 году в Ростове планируют установить 350 камер видеонаблюдения

Интеллектуальную транспортную систему планируют развивать в Ростове в ближайшие два года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 2024 и 2025 годы в Ростове-на-Дону установят 350 камер видеонаблюдения, 116 контролеров светофорного регулировалия, 774 детектора транспортного потока и 389 светодиодных светофорных панели. Все это будет сделано в рамках проекта интеллектуальной транспортной системы, сообщили в пресс-службе администрации города.

4 сентября уже был заключен муниципальный контракт на внедрение интеллектуальных транспортных систем с автоматизацией процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включащих города с населением более 300 тысяч человек.

По контракту модернизируют 56 светофорных объектов, а это включает замену 452 ламповых панелей на светодиодные, оснащение 175 детекторами транспортного потока и 56 контроллерами светофорного регулирования, которые работают исходя из загруженности дороги, установку 79 Г-образных опор для дублирования дорожных знаков.

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