Явка во второй день выборов в Заксобрание Ростовской области составила более 23%

К середине второго дня голосования была зафиксирована явка 23,8% избирателей. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области промежуточная явка избирателей во второй день голосования на выборах депутатов в Законодательное Собрание региона составила 23,8%. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Дона.

Об этом результате региональный избирком отчитался к 15 часам дня субботы, девятого сентября. Всего же избирательные участки сегодня работают до 20.00, и скоро будут озвучены результаты явки после двух полных дней голосования.

Напомним, выборы на Дону как и по всей России длятся три дня, с 8 по 10 сентября. Жители региона выбирают депутатов в Заксобрание области, а также проходят основные и дополнительные выборы депутатов в городах и районах области, в том числе — выборы депутатов Новошахтинской городской Думы восьмого созыва.

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