Первых в Ростовской области серых и рыжих кенгуру завезли в зоопарк под Шахтами

Кенгуру проходят период адаптации, им нужна тишина. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области, в парке птиц «Малинки» под Шахтами, появились рыжие и серые кенгуру. Об этом сообщается на странице парка в социальной сети.

- У нас появились новенькие - рыжие и серые кенгуру! ? Они - первые такие гости в Ростовской области! - пишет администрация парка.

В сообщении уточняется, что на сегодня экзотические для наших широт животные проходят карантин, но уже сейчас на них можно посмотреть. Но от посетителей просят адекватного поведения — не пугать кенгуру и не стучать по стеклам.

Добавим, что оба вида обитают в Австралии. Серые кенгуру - на восточной части материка, а рыжие распространились практически по всему континенту, но особо предпочитают засушливые саванны.

Напомним, весной 2022 года в парке "Лога" под Каменском-Шахтинским родился в семье кенгуру Беннета родился малыш-альбинос.

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