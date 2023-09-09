Ростовской области женщина с 4-летним ребенком врезалась в «КамАЗ»

После столкновения с большегрузом водителю и ее маленькому пассажиру понадобилась медпомощь. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Ростовской области в ДТП с «КамАЗом» в больнице оказались женщина и четырехлетний ребенок. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла вечером в пятницу, восьмого сентября, на 41-м километре автодороги «Волгодонск-Зимовники».

- 32-летний водитель автомобиля «Форд Мондео», по предварительным данным, не выбрала безопасную дистанцию и допустила столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовым автомобилем «КамАЗ» под управлением 47-летнего водителя, - прокомментировали ситуацию в Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП водитель легковой иномарки и ее четырехлетний пассажир были доставлены в больницу .

- Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, - добавили в УГИБДД по региону.

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