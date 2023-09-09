Второй день голосования в Заксобрание Ростовской области завершился явкой в 29,6%

Явка избирателей достигла 29,6% к концу второго дня голосования. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области к моменту закрытия избирательных участков после двух дней голосования на выборах депутатов в Законодательное Собрание региона явка составила 29,6%. Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Напомним, выборы в донской парламент длятся три дня, с 8 по 10 сентября. По состоянию на 15.00 девятого сентября явка составляла 23,8 процента. К моменту закрытия избирательных участков после первого дня голосования — 17,04 процента. Самый большой наплыв избирателей на участках ожидается в основной день голосования — воскресенье, 10 сентября.

Напомним, на выборах за депутатские кресла борются представители шести партий.

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