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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 19:37

В Ростовской области 13-летнего велосипедист сбили на пешеходном переходе

В Шахтах водитель сбил школьника с велосипедом прямо на «зебре»
Татьяна ТИХОНОВА
Авария произошла на пешеходном переходе без светофора.

Авария произошла на пешеходном переходе без светофора.

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Шахтах Ростовской области 13-летнего школьника с велосипедом сбили на пешеходном переходе. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области

Авария произошла в субботу, девятого сентября, во второй половине дня.

- В 15.20 в районе дома № 32 по улице Карла Маркса 57-летний водитель, по предварительным данным, допустил наезд на пешехода — мальчика 13-ти лет, который перекатывал велосипед справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП школьник получил травмы и попал в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

В свою очередь сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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