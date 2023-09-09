В Ростовской области 13-летнего велосипедист сбили на пешеходном переходе

Авария произошла на пешеходном переходе без светофора.
Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
В Шахтах Ростовской области 13-летнего школьника с велосипедом сбили на пешеходном переходе. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области
Авария произошла в субботу, девятого сентября, во второй половине дня.
- В 15.20 в районе дома № 32 по улице Карла Маркса 57-летний водитель, по предварительным данным, допустил наезд на пешехода — мальчика 13-ти лет, который перекатывал велосипед справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП школьник получил травмы и попал в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.
В свою очередь сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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