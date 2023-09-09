В Ростовской области три человека погибли в ДТП с бензовозом на М-4 «Дон»

От столкновения обе машины оказались в кювете. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Смертельное ДТП с тремя погибшими произошло в Ростовской области вечером в субботу, девятого сентября. На трассе М-4 «Дон» в районе Красного Сулина в ДТП с бензовозом насмерть разбились три человека. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по донскому региону.

- В 19.50 на подъезде от автодороги М-4 «Дон» к Красному Сулину 37-летний водитель за рулем «ВАЗ 21099», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бензовозом Mercedes-Benz под управлением 45-летнего водителя, - уточнили в Госавтоинспекции.

Удар при столкновении был такой силы, что в результате ДТП на месте скончались водитель «девятки» и два его пассажира, их личности устанавливаются. От столкновения и легковушка, и грузовик съехали в кювет — многотонная фура опрокинулась набок. Частично разлился бензин. Движение транспорта по дороге было ограничено.

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