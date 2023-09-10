Дождь и порывистый ветер обещают синоптики в Ростовской области в воскресенье

Зонты сегодня, может, и пригодятся, правда в ветренную погоду лучше выбирать дождевики или сидеть дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дожди и ветер прогнозируют синоптики в Ростовской области в воскресенье, 10 сентября. Причем, в Ростове-на-Дону погода будет мягче и обойдется, вероятно, без осадков. При этом второй выходной день все же на пару градусов будет теплее субботы. Об этом стало известно из прогноза донского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер северный и северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19-21 градус.

В Ростовской области также облачно, местами небольшой и умеренный дождь. Ветер северный и северо-западный 7-12 метров в секунду, утром и днем с порывами в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем +14-19, местами до +23 градусов.

Также в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса в юго-восточных, местами в северозападных и центральных районах, высокая пожароопасность четвертого класса местами в северозападных и северо-восточных районах.

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