В Ростовской области почти две недели ищут женщину, которая нуждается в медпомощи

К поискам пропавшей почти две недели назад женщины подключились добровольцы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже почти две недели в Ростовской области разыскивают пропавшую 37-летнюю Дарью Микита (в девичестве Ермак). Еще 29 августа женщина бесследно исчезла, и теперь ее ищут родственники и волонтеры. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области».

Дарью Анатольевну в последний раз видели родные во вторник, 29 августа. Когда женщина перестала выходить на связь, они сообщили о пропаже человека в полицию и обратились за помощь в поисках к волонтерам.

Особые приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, темно-каштановый цвет волос, зеленые глаза. В какой одежде она вышла из дома — неизвестно.

Волонтеры считают, что пропавшая может находиться в любом районе области.

- Женщина нуждается в медицинской помощи и может находиться в вашем районе, - предупреждают добровольцы и просят внимательно всмотреться в черты женщины на фотографии.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Дарьи Микита, волонтеры просят сообщать любую информацию по телефонам «горячей линии», указанным ниже. Также в поисках нужны добровольцы.

АЛЛО!

Передать сведения о местонахождении пропавшей можно по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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