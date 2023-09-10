В Ростовской области 11-летний школьник попал под колеса иномарки

По предварительным данным, школьник переходил дорогу в неположенном месте. Фото: УГИБДД по Ростовской области

11-летний школьник попал под колеса инормарки в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

ДТП произошло вечером в субботу, девятого сентября.

- В 16.30 на улице Калинина 36-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Accent, ехал со стороны улицы Горького в сторону улицы Чехова. По предварительным данным, он допустил наезд на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода слева направо, по ходу движения автомобиля, - прокомментировали в донской Госавтоинспекции.

В езультате дорожно-транспортного происшествия школьник получил получил травмы и был доставлен в больницу. А сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившейся аварии с участием несовершеннолетнего.

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