Прокуратура инициировала проверку ДТП с бензовозом и тремя погибшими на М-4 «Дон»

В вечерней аварии с бензовозом под Красным Сулином погибли три человека.

В Ростовской области прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП с бензовозом. В субботу, 9 сентября, в Красносулинском районе, на федеральной трассе М-4 «Дон» при столкновении с бензовозом погибли водитель и два пассажира «девяносто девятой».

- На место выехал Красносулинский городской прокурор Сергей Чабров, - прокомментировали в ведомстве. - Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования при наличии оснований.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Ход его расследования взят на контроль региональной прокуратурой.

Напомним, авария произошла в субботу, 9 сентября, в 19.50 на трассе М-4 "Дон" на подъезде к Красному Сулину. По предварительным данным, "девяносто девятая" с 37-летним водителем за рулем выехала на встречную полосу, где столкнулась с бензовозом Mercedes-Benz под управлением 45-летнего водителя. Обе машины вылетели в кювет. От удара водитель и пассажиры легковушки скончались на месте. Бензовоз опрокинулся на бок, и частично вылилось топливо. Было перекрыто дорожное движение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области три человека погибли в ДТП с бензовозом на М-4 «Дон»

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области «девятка» столкнулась с бензовозом, погибли трое (подробнее)