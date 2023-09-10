Улицу Орбитальную в Ростове залило потоками воды утром 10 сентября

Больше всего досталось не тротуарам, а дороге. Фото: Наталья Захарченко

Рано утром в воскресенье, 10 сентября, дорогу на улице Орбитальной в Ростове-на-Дону залило потоками воды. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Местные жители рассказывают, что проезжую часть затопило по уровень бордюров за считанные десять минут.

Причину возникновения «Орбитального моря» предполагают в порыве водовода.

- На улице в очередной раз прорвало трубы, - пишут жители в соцсетях.

- Еще две недели назад прорвало теплотрассу в конце улицы, и до сих пор нет горячей воды, в понедельник третья неделя пойдет, - делится проблемой в комментариях местная жительница.

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