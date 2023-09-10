Улицу Орбитальную в Ростове залило потоками воды утром 10 сентября

Больше всего досталось не тротуарам, а дороге.
Фото: Наталья Захарченко
Рано утром в воскресенье, 10 сентября, дорогу на улице Орбитальной в Ростове-на-Дону залило потоками воды. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Местные жители рассказывают, что проезжую часть затопило по уровень бордюров за считанные десять минут.
Причину возникновения «Орбитального моря» предполагают в порыве водовода.
- На улице в очередной раз прорвало трубы, - пишут жители в соцсетях.
- Еще две недели назад прорвало теплотрассу в конце улицы, и до сих пор нет горячей воды, в понедельник третья неделя пойдет, - делится проблемой в комментариях местная жительница.
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