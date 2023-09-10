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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 8:28

Житель Ростовской области до смерти избил знакомого на стройке

На восемь лет в колонии осудили жителя Ростовской области за избиение знакомого до смерти
Татьяна ТИХОНОВА
Мужчину отправили в колонию строгого режима на восемь лет.

Мужчину отправили в колонию строгого режима на восемь лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области жителя села Кулешовка осудили за смертельное избиение знакомого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по донскому региону.

- Следствием и судом было установлено, что в мае текущего года осужденный, находясь на стройке в родном селе, будучи пьяным поссорился со знакомым и избил его руками и ногами, - прокомментировали в ведомстве. - От полученных травм мужчина скончался.

В ходе расследования задержанный полностью признал свою вину. Он был заключен под стражу. Во время следствия было установлено, что мужчина ранее уже был судим за грабеж.

- Суд приговорил его к наказанию — восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, - добавили в региональном следкоме. - Приговор в силу еще не вступил, и осужденный вправе его обжаловать.

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