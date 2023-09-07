Били в голову, напоследок — в живот: в Ростовской области мужчина скончался в больнице после ссоры с группой подростков

Мужчина, сперва приставший к компании с расспросами, уже было решил уйти, но подростки стали его преследовать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Трагически начался учебный год в одном из городов Ростовской области. Начав конфликт с молодежью в городском парке, мужчина и не думал, что это будет стоить ему жизни. После инцидента он скончался в больнице, а студент оказался под стражей. «КП - Ростов-на-Дону» выяснила подробности происшествия.

ПРИСТАЛ С РАСПРОСАМИ

Все произошло после Дня знаний, в субботу, второго сентября. Семь вечера, уже стемнело. Компания подростков — школьников и студентов местного техникума — собралась в парке неподалеку от одной из школ пообщаться после летних каникул. Сидели мирно, алкоголь не распивали, но спустя несколько минут потеряли контроль над собой будто под хмелем.

Вдруг к ребятам подошел 46-летний незнакомец, как сообщает источник «КП — Ростов-на-Дону». Человек был нетрезв. Он стал цепляться к ребятам с расспросами, а молодежь ощетинилась и стала в ответ непрошеного комментатора обзывать.

Поняв, что численное превосходство, не на его стороне, мужчина решил ретироваться. Напоследок назвав ребят из компании «малолетками», подвыпивший незнакомец развернулся и пошел восвояси.

Мужчина попал в реанимацию и, несмотря на все усилия медиков, скончался на следующий день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОДИН УДАР ЛИШИЛ ЖИЗНИ

Но раззадорившаяся компания стала его догонять и подначивать. Тогда раздраженный взрослый развернулся и спросил на повышенных тонах:

- Да что вам надо, малолетки?!

Такое обращение оскорбило одного из старших среди приятелей, второкурсника местного техникума. Он ударил мужчину в голову, после чего тот упал на аллею и ударился головой о плитку. Кто-то из школьников еще пнул лежащего на земле человека напоследок в живот, а после толпа подростков разбрелась кто куда.

Позже прохожие, увидев лежащего на тротуарной плитке мужчину, вызвала скорую помощь. Пострадавший был доставлен в больницу с переломом свода черепа и, несмотря на все усилия медиков, на следующий день скончался в реанимации от полученной черепно-мозговой травмы.

СТУДЕНТ — ПОД СТРАЖЕЙ

Правоохранительные органы разыскали участников вечернего конфликта. Оказалось, что 17-летний второкурсник, нанесший удар, - из благополучной семьи, на хорошем счету в своем учебном заведении.

Подростка заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В отношении 17-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - прокомментировали в Следственном управлении СК по Ростовской области. - Подозреваемый был заключен под стражу.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре Донецка проверили законность возбуждения уголовного дела и взяли его ход на особый контроль.

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